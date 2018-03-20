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В филиале «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» состоится беседа с психологом
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В филиале «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» состоится беседа с психологом 

Управа района Лосиноостровский 3 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Занятия с психологом пройдут в филиале «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» 21 марта.
Тема занятия — «И хорошее настроение не покинет больше вас».
— Часто жизнь преподносит неожиданные сюрпризы и, чтобы преодолеть их последствия, необходим совет или помощь. Занятия ежемесячные, их всегда ждут, задают вопросы и получают профессиональные ответы. Может и Вам необходимо это занятие? — отметили организаторы.
Сбор гостей в 13.30. Адрес: ул. Магаданская, д. 9 к. 3 (м. «Бабушкинская»), телефон для справок: 8 (499) 185-30-60. (ск)
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