Sputnik запустил образовательный проект для СМИ в ближнем зарубежье

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Международное информационное агентство и радио Sputnik запускает образовательную программу SputnikPro для журналистов в странах ближнего зарубежья.

"До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнеры — агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать — для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть, чем поделиться, и которым комфортно за одним столом", — отметила главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ. В рамках программы журналистам представляют стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства. Первая серия мастер-классов прошла в Минске , вторая — в Тбилиси Ереван — следующий город, в который отправится SputnikPro.

Российское СМИ впервые реализует такую программу на постсоветском пространстве, в то время как западные СМИ и организации уже давно проводят подобные мероприятия. Представители Sputnik и МИА «Россия Сегодня» поделятся опытом. Журналисты из конкурирующих изданий смогут получить полезные знания, что очень важно и для Sputnik — конкуренция заставляет агентство более активно развиваться.

В программе SputnikPro в качестве спикеров задействованы: заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», старший преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ Наталья Лосева , заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Ирина Кедровская, руководитель учебных программ МИА «Россия сегодня» Олег Щедров, начальник отдела оперативного иллюстрирования, замруководителя фотослужбы онлайн-изданий в МИА «Россия сегодня» Светлана Свиязова, руководитель международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» Ольга Колева и советник МИА «Россия сегодня» Светлана Бабаева.

Международное информационное агентство Sputnik — одно из крупнейших мировых СМИ: агентство работает на 32 языках, редакции и пресс-центры выпускают новости круглосуточно в десятках стран мира.

За три года работы в странах постсоветского пространства сайты Sputnik заняли лидирующие позиции среди местных СМИ благодаря новым и технологичным форматам подачи контента.

Порталы Sputnik в каждой из стран ближнего зарубежья представлены на национальном и русском языках, они также предоставляют читателю разнообразный мультимедийный контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования, подкасты.

Помимо оперативных новостей Sputnik также публикует аналитические материалы и эксклюзивные интервью.

Радио Sputnik осуществляет вещание в интернете и FM/AM-диапазонах на 18 языках.