Нарушение электроснабжения не повлияло на работу алюминиевого завода в Красноярске

КРАСНОЯРСК , 22 марта. / ТАСС /. Нарушение электроснабжения на Красноярском алюминиевом заводе никак не повлияло на его работу. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия Андрей Оланов.

В среду вечером из-за аварийного отключения на подстанции электроснабжение завода было частично нарушено.

"Ситуация на работу завода не повлияло. Предприятие работает в штатном режиме. Все нормально, все дежурные службы отреагировали оперативно", — сказал Оланов