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Нарушение электроснабжения не повлияло на работу алюминиевого завода в Красноярске
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Нарушение электроснабжения не повлияло на работу алюминиевого завода в Красноярске 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Нарушение электроснабжения на Красноярском алюминиевом заводе никак не повлияло на его работу. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия Андрей Оланов.
В среду вечером из-за аварийного отключения на подстанции электроснабжение завода было частично нарушено.
"Ситуация на работу завода не повлияло. Предприятие работает в штатном режиме. Все нормально, все дежурные службы отреагировали оперативно", — сказал Оланов
Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО «Красноярский алюминиевый завод», а в 2006 году — в ОАО «Русал Красноярский алюминиевый завод». Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.
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