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Столичные байкеры откроют мотосезон 21 апреля
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Столичные байкеры откроют мотосезон 21 апреля 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Клуб «Ночные волки» объявил 21 апреля началом мотосезона 2018 года в Москве, сообщается в группе «Ночных волков» в соцсети «ВКонтакте».
«Москва, открытие мотосезона 21 апреля 2018-го. Следите за обновлениями», — говорится в сообщении.
Мотоклуб «Ночные Волки» ведет свою историю с конца 1980-х годов. Он завоевал мировое признание как самый крупный, мощный и независимый клуб с российским лицом и традициями. В «Ночных волках» присутствует бунтарское начало, тем не менее клуб всегда опирался на православные корни и историю России.
Ранее заместитель председателя общественной организации «Русские мотоциклисты», член мотоклуба «Ночные волки» Евгений Строгов сообщил, что в этом году байкеры проведут мотопробег «Славянский мир — 2018». Участники мотопробега стартуют в Москве и преодолеют путь в 8,5 тысяч километров по странам Восточной Европы.
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