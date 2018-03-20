МВД получит право регулировать вопросы миграции

Министерство внутренних дел станет единственным федеральным органом исполнительной власти, ответственным за вопросы внутренних дел и сферы миграции. Соответствующий законопроект был рекомендован Комитетом Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений к принятию палатой в первом чтении.

«Законопроект направлен на реорганизацию наших федеральных структур, которые отвечают за сферы миграции и внутренних дел, а также уточняет орган, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору», — сказала Бокова.

По её словам, действующее законодательство нуждается в технических правках «с целью уточнения наименования МВД России как единого федерального органа исполнительной власти, ведающего как вопросами внутренних дел, так и уполномоченного в сфере миграции».