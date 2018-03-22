В апреле в нашем районе пройдут встречи с участковыми

Встречи будут проводиться во дворах жилых домов.

Речь на них будет идти о результатах деятельности полиции в прошлом году. Участковые подробно расскажут, какая обстановка характерна для каждого участка, о профилактике правонарушений и преступлений, о взаимодействии с преображенцами. Как отмечает начальник отделения по связям со СМИ УВД по ВАО, майор внутренней службы Татьяна Дугина , участковые посоветуют жителям, как не поддаться на уловки мошенников. Также они предупредят преображенцев, что необходимо быть бдительными.

График встреч можно посмотреть здесь. Кроме того, информацию о месте и времени встречи с участковым можно узнать на официальном сайте УВД по ВАО в разделе «Деятельность» («Отчеты и результаты деятельности» — «Графики проведения отчетов о деятельности»).