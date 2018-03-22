В апреле в нашем районе пройдут встречи с участковыми 

Встречи будут проводиться во дворах жилых домов.
Речь на них будет идти о результатах деятельности полиции в прошлом году. Участковые подробно расскажут, какая обстановка характерна для каждого участка, о профилактике правонарушений и преступлений, о взаимодействии с преображенцами. Как отмечает начальник отделения по связям со СМИ УВД по ВАО, майор внутренней службы Татьяна Дугина, участковые посоветуют жителям, как не поддаться на уловки мошенников. Также они предупредят преображенцев, что необходимо быть бдительными.
График встреч можно посмотреть здесь. Кроме того, информацию о месте и времени встречи с участковым можно узнать на официальном сайте УВД по ВАО в разделе «Деятельность» («Отчеты и результаты деятельности» — «Графики проведения отчетов о деятельности»).