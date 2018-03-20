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Камеры наблюдения установят в парках Хошимина
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Камеры наблюдения установят в парках Хошимина 

Вьетнам сегодня 3 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Городские власти собираются установить камеры наблюдения в двух парках в центре Хошимина для обеспечения безопасности жителей и гостей города, пишет газета VnExpress
Речь идет о Парке 23 сентября недалеко от рынка Бен Тан и Парке 30 апреля перед Дворцом независимости. Местные СМИ уже не раз писали, что в этих парках постоянно видят людей, употребляющих наркотики, и бездомных, которые здесь готовят, моются и сушат одежду.
Также в мэрии заявили, что хотят модернизировать установленные в парках общественные туалеты, фонари и создать больше бесплатных тренажеров.
Источник: VnExpress
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