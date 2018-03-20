Камеры наблюдения установят в парках Хошимина

Городские власти собираются установить камеры наблюдения в двух парках в центре Хошимина для обеспечения безопасности жителей и гостей города, пишет газета VnExpress

Речь идет о Парке 23 сентября недалеко от рынка Бен Тан и Парке 30 апреля перед Дворцом независимости. Местные СМИ уже не раз писали, что в этих парках постоянно видят людей, употребляющих наркотики, и бездомных, которые здесь готовят, моются и сушат одежду.

Также в мэрии заявили, что хотят модернизировать установленные в парках общественные туалеты, фонари и создать больше бесплатных тренажеров.

Источник: VnExpress