АСКОП впервые стала доступна для льготников в маршрутке Нижнего Новгорода

На маршруте №210, который соединяет поселок Березовую пойму и Нижний Новгород, 20 марта в тестовом режиме начала работать автоматическая система контроля оплаты проезда (АСКОП). Об этом «Ньюсрум24» сообщил Дмитрий Панкратов — руководитель фирмы «Мещеряков и Компания», обслуживающей данный маршрут.

Согласно полученной информации, частный перевозчик подключен к АСКОП для обеспечения прав льготников Нижнего Новгорода, проживающих в Березовой пойме, где больше не ходит муниципальный транспорт.