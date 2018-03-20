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АСКОП впервые стала доступна для льготников в маршрутке Нижнего Новгорода
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АСКОП впервые стала доступна для льготников в маршрутке Нижнего Новгорода 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
На маршруте №210, который соединяет поселок Березовую пойму и Нижний Новгород, 20 марта в тестовом режиме начала работать автоматическая система контроля оплаты проезда (АСКОП). Об этом «Ньюсрум24» сообщил Дмитрий Панкратов — руководитель фирмы «Мещеряков и Компания», обслуживающей данный маршрут.
Согласно полученной информации, частный перевозчик подключен к АСКОП для обеспечения прав льготников Нижнего Новгорода, проживающих в Березовой пойме, где больше не ходит муниципальный транспорт.
Как пояснил и.о.директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунев, в настоящее время в минтрансе решаются юридические вопросы, связанные с выплатой выпадающих доходов за перевозку льготников.
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