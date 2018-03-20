Мощность первого в России ветропарка в Ульяновске увеличат на 50 МВт

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. УК «Роснано» и «Фортум» (структура финской Fortum) в этом году расширят мощность первого ветропарка, построенного в России , с 35 МВт до 85 МВт. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя инвестиционного дивизиона УК «Роснано» Алишер Каланов на конференции ИД «Коммерсантъ» «Энергия 2.0. Цифровая трансформация и развитие „зеленой энергетики“.

»35 МВт — это ветропарк «Фортума», который был построен самостоятельно. И сейчас мы в партнерстве вместе с «Фортум» строим 50 МВт по ДПМ ВИЭ (договоров о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии — прим. ТАСС)", — сказал он.

Каланов уточнил, что дополнительные 50 МВт в ульяновском ветропарке введут в эксплуатацию до конца 2018 года.

Ветропарк в Ульяновской области — это первый в России проект Fortum в области возобновляемой энергетики. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит €65 млн Летом 2017 года «Фортум Энергия», подконтрольная финской Fortum, получила право на строительство в России в 2018-2022 годах 26 ветропарков совокупной установленной мощностью 918 МВт. Строить их планируют на юге страны — в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области . Также заявлены объекты в Мурманской и Ульяновской областях и два объекта в Татарстане

В апреле 2017 года Fortum и «Роснано» создали Фонд развития энергетики, который инвестирует в развитие российского рынка ветроэнергетики 30 млрд рублей. Еще 70 млрд рублей на реализацию проектов по строительству ветропарков в России фонд планирует привлечь у банков.

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но сейчас на рынке поднимается вопрос о необходимости продления этой программы после 2024 года.