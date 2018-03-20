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КЧР свела к минимум риски весенне-летнего паводка 2018 года
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КЧР свела к минимум риски весенне-летнего паводка 2018 года 

ТАСС 3 часа назад
НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) готова к весенне-летнему паводку 2018 года, возможные риски максимально сокращены, сообщил ТАСС и. о. начальника управления гражданской защиты МЧС РФ по региону Магомед Анаев. По прогнозу МЧС РФ по КБР, уровень воды в реках начнет подниматься уже в апреле, а пик паводка ожидается в июне-июле, когда начнется активная абляция (таяние снежников и ледников — прим. ТАСС).
"Представители МЧС региона совместно с министром природных ресурсов и экологии КБР Ильясом Шаваевым провели экспертную и инструкторскую работу в Эльбрусском районе, где сложилась наиболее сложная ситуация из-за схода двух крупных селевых масс в пойме реки Баксан летом 2017 года. Также тщательно проверено состояние крупнейшего в КБР гидротехнического сооружения — хвостохранилища Тырныаузского горнообогатительного комбината (117 млн куб. м воды). Обследованы проблемные участки всех водных объектов Эльбрусского района, выявлены недостатки и даны поручения по предупреждению ЧС. Нашу главную задачу — не допустить подтоплений населенных пунктов, разрушения инфраструктуры и угрозы безопасности людей — мы выполним, все необходимые превентивные мероприятия будут реализованы в полном объеме", — сказал Анаев.
По его данным, подобная работа межведомственной комиссией проведена в девяти из 13 муниципальных образований республики, остальные 4 — в графике до конца марта. По его определению, сегодня для республики наиболее важны и актуальны работы, которые не требуют особых финансовых вложений, но в последующем могут очень сильно повлиять на пропускную способность рек.
Это расчистка русел рек от карча (поваленных деревьев — прим. ТАСС) в поймах рек и очистка подмостовых пространств, которые выполняются по линии Минприроды, муниципалитетов и дорожных служб. В районе уникальной Баксанской нейтринной обсерватории (Эльбрусский район) в этом году экстренно возводятся валы на реке Баксан. Идет интенсивная руслорегулировка крупных ледниковых рек первого типа — Баксан, Чегем, Черек, Малка, Терек.
"Чтобы безаварийно пропустить паводок 2018 года и обеспечить достойное открытие летнего курортного сезона в республике поднята вся система РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), включающая помимо МЧС, министерства, ведомства, муниципальные образования. Проводимые противопаводковые работы могу охарактеризовать, как принятие временных экстренных мер, направленных в первую очередь на предупреждение размыва мостов, дорог, линий газопровода и электропередач", — сказал он, отметив, что за счет федеральных средств «производится плановое капитальное берегоукрепление габионовыми сетками и бетонными плитами».
По информации министерства природных ресурсов и экологии КБР, в 2018 году на русло-регулировочные работы в поймах рек (без капитальных берегоукрепительных работ) направят 27 млн рублей. На определение потенциально опасных участков в преддверии паводка из республиканского бюджета планируется выделить 20 млн рублей. В республике насчитывается 112 гидротехнических сооружений, пять крупных и около сотни мелких рек.
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