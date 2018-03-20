«Пора качественно изменить „мусорный“ ландшафт». Призыв президента России столкнулся с непониманием чиновников

Споры о необходимости внедрения в России раздельного сбора мусора продолжаются порядка десяти лет. В 2018 году предполагается успешное развитие ситуации. Накануне Нового года Владимир Путин подписал закон, призывающий развивать раздельный сбор мусора и переработку. О переходе к системе раздельного сбора отходов президент РФ рассказал на Медиафоруме ОНФ в Калининграде

«На первом этапе запрещать сваливать картон, бумагу и так далее; на втором — автомобильные шины, а на третьем — и такое решение тоже уже принято — отходы бытовой техники, где есть вредные компоненты, — отметил Владимир Путин. — Хватит ли на это денег? Если просто из бюджета финансировать, то точно не хватит. Да и нигде в мире так не делается. Это нужно превращать в доходный бизнес, привлекать туда инвестиции, создавать условия для того, чтобы туда пришли вложения. Но только условия должны быть понятными, прозрачными, рыночными и не жульническими».

Как считают эксперты, оперативно реализовать такую идею мешают сразу несколько факторов. В первую очередь нужно в любом районе, городе, территории, где внедряется РСО, следует начинать планомерную информационную работу с населением. При этом следует отказаться от строительства мусоросжигательных заводов и развивать необходимую инфраструктуру.

«Остановка любых планов и деятельности по строительству мусоросжигательных заводов как в Подмосковье , так и других регионах страны очень важно и для сохранения здоровья, и для развития отрасли переработки. Все, что может гореть — это потенциальное вторсырье! Нужно возвращать его в производственный цикл, а не сжигать, затрачивая энергию и создавая опасные выбросы и токсичную золу. Следует развивать технологии переработки органических отходов и нужно уже сейчас закладывать решения при создании инфраструктуры. Если мы будем отделять органику сразу на уровне мусорного ведра и передавать на переработку, то это поможет и вторсырье сделать более рентабельным, — прокомментировала нам ситуацию руководитель Центра экономии ресурсов, участник коалиции «PRO Отходы», разработчик и ведущая экологических интерактивных программ Алина Кольовска. — Также недостаточно развитая инфраструктура по сбору вторсырья в городах. Чтобы это решить, нужно администрации «пускать» в города малый и средний бизнес по сбору и сортировке вторсырья. Нужно помогать, разделяя с ними расходы на обслуживание (например, город, а не компания, ставит контейнеры). Серьезной проблемой является отсутствие поддержки предпринимателей. Нужны дотации, зеленые тарифы и т.д., чтобы отрасль могла быстро развиваться и набирать мощь».

Эксперт отмечает, что ни в одной стране мира нет развития переработки без участия государства, в том числе выделением грантов, субсидий, дотаций. Из всех способов обращения с отходами переработка является самым малозатратным и единственным безопасным способом. Когда сбор вторсырья налажен, то с течением времени появляется и прибыль. Но при условии, что затраты на сортировку минимальны, то есть на предприятие поступают чистые фракции уже после раздельного сбора. Для решения вышеперечисленных проблем необходимо грамотное планирование и создание инфраструктуры именно сейчас, когда согласуются территориальные схемы.

«Одновременно требуется переориентировать имеющиеся бюджеты на создание инфраструктуры по сбору вторсырья у населения и досортировку (установка контейнеров, создание заготовительных баз). Сегодня ситуация со сбором мусора, его утилизацией и переработкой в регионах РФ очень противоречивая. Есть города, где все очень неплохо, например, Саранск , где и разделительный сбор отходов налажен, и перерабатывающее предприятие есть рядом с городом. Но есть города, где ничего нет толком. Плохо, что работа мусоросжигающих заводов лобируется с немыслимыми нарушениями и наглостью», — отметила в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» Алина Кольовска.

Проблема требует решения на всех уровнях

Аналитики отрасли настаивают на принятии силового решения и установлении сроков закрытия отрытых полигонов. В первую очередь нужно изучать опыт европейских стран. Например, в Швеции собирается и перерабатывается 88% мусора, включающего банки из-под напитков, ПЭТ-тару и т. п. В странах ЕС домохозяева самостоятельно обязаны сортировать мусор на 4 категории. Есть опыт Сочи , где принято решение до 2020 года полностью перейти на раздельный сбор ТКО.

Сегодня раздельный сбор мусора практикуется в большинстве стран, включая Турцию Египет и даже Украину , где закон о раздельном сборе принят с первого января 2018 года. В Европе это было введено принято еще с первого января 2012 года. Проблема комплексная, требует решения и внимания, как на федеральном уровне, так и на региональном, и муниципальном.

«Россия очень отстает в этой части от других стран. Проблема начинается с мусорных полигонов, дешевле всего вывезти на полигон мусор и там его вывалить. Это дешево. Мусороперерабатывающие заводы принимают мусор, но дороже в 4-6 раз. То есть происходит рост услуг ЖКХ. В бедных регионах это ощутимо и даже сейчас ожидается, что региональный оператор повысит тариф в несколько раз. Нужна постоянная разъяснительная работа для каждого. Я был, например, в США в семье, там раздельный сбор налажен уже на первом этапе: в домах и квартирах мусор раскладывается по пакетам. И, если ты положил не в тот пакет, сделают замечание, — рассказал нам исполнительный директор регионального центра «Общественный контроль ЖКХ» Иван Камшилов. — В муниципалитетах можно было бы начать с внесения изменений в правила благоустройства и положение о сборе ТКО, предусмотреть раздельный сбор, установить гранты на организацию раздельного сбора мусора. Я сам пытался заниматься этим делом в Кургане, пытался получить грант, но поддержки не нашел. Попытки организовать раздельный сбор находят поддержку у населения, но никак не у чиновников и депутатов. Большая проблема с размещением пунктов сбора ТКО, чиновники отказывают в выделении земельных участков. Для тех же батареек, ламп и прочего по сути дела пунктов сбора нет, здесь нужно муниципальное или государственное участие, а у нас переложили на частников».

Многие экологи не первый год обращают внимание на отсутствие понятных правовых механизмов по реализации государственной политики в части безусловного приоритета утилизации отходов перед их обезвреживанием и размещением. Например, Положениями Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» утилизация твеердых коммунальных отходов не отнесена к регулируемым видам деятельности. Кроме того, частью 4 статьи 24.8 вышеназванного закона, определено, что при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора, не учитываются его затраты на утилизацию твердых коммунальных отходов.

«Переработка мусора не имеет перспектив в России по ключевой причине — в стране, где отсутствует экологическое образование как категории обучения, не ведется массовая экологическая пропаганда и экопросвещение и, что принципиально, хроническое непонимание чиновниками от экологии необходимости в опережающем убеждении и стимулировании через СМИ граждан, остается только одно средство которое сегодня успешно используется — это лозунги о пользе раздельного сбора», — считает гендиректор фонда «Экология для всех», бывший глава Департамента природопользования Москвы Леонид Бочин . Не все фракции бытового мусора рентабельны в переработке, поэтому необходимо вводить дотационные механизмы, а их то как раз и нет, пожаловался экспертному каналу автор книги «Честная экология».

Продукция, произведенная с использованием вторичных ресурсов, полученных из твердых коммунальных отходов, на рынке зачастую не конкурентоспособная. Затраты на утилизацию отходов и выделение вторичных ресурсов повышают цену на вторичные ресурсы в сравнении с природным сырьем. В итоге затраты на производство аналогичного товара из первичного сырья меньше, чем при использовании вторичного сырья для производства конечной продукции. Кроме того, по мнению экспертов-экологов, использование ТКО в качестве исходного сырья для производства товаров и оказания услуг, как правило, негативно сказывается на качестве полученного продукта, по сравнению с аналогами, полученными из первичного сырья.

«В этой связи, необходимо разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы РФ законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части включения затрат на утилизацию твердых коммунальных отходов в единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. (ст.24.8). Внести изменения о межрегиональном взаимодействии при корректировки территориальных схем с целью создания возможности замкнуть технологические цепочки по утилизации компонентов (видов) ТКО, что должно привести к максимальному сокращению полигонного захоронения и возврату вторичных ресурсов в производственный оборот. В случае невозможности включения затрат на утилизацию в тариф необходимо предусмотреть меры государственной и субъектовой поддержки по реализации продукции из отходов в части внесения изменений в ст.5 Полномочия РФ и ст.6 Полномочия субъектов РФ», — высказал свою точку зрения «ФедералПресс» координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» Евгений Печерица.

Сургуте и Член регионального штаба ОНФ в Югре также отметил, что в Ханты-Мансийском автономном округе до сих пор в некоторых населенных пунктах действует кольцевая (позвонковая) схема сбора мусора. Также в регионе слабо развита сеть пунктов приема (сбора) вторичного сырья и опасных отходов. Не проработан и вопрос по сбору автопокрышек, которых в округе скопилось значительное количество. Кроме того, действующие полигоны в Ханты-Мансийске Нефтеюганске находятся на грани ресурса эксплуатации.

«Из 53 мест складирования отходов — 29 санкционированных и 24 несанкционированных свалки — незаконные свалки являются временными и подлежат закрытию, однако в окружной программе соответствующих мероприятий по их ликвидации не предусмотрено. Обеспеченность населенных пунктов Югры объектами размещения отходов составляет всего 53%», — рассказал Евгений Печерица.

Нужна законодательная мотивация

В большинстве руководящих документов по обращению с отходами субъектов РФ (территориальных схемах, региональных программах и порядках сбора ТКО) раздельный сбор если и зафиксирован, то без каких бы то ни было целевых показателей. В таких условиях у региональных операторов фактически отсутствует мотивация развивать раздельный сбор в регионах. Из всех субъектов только в Пермском крае и в Республике Татарстан поставлены адекватные цели по развитию инфраструктуры раздельного сбора, отмечают аналитики.

Архангельске и «Подобная ситуация требует оперативного внесения изменений руководящие документы регионов по обращению с отходами. Это необходимо выполнить в течение 2018 года. Существенно ускорило бы положительное решение текущей ситуации в регионах — установление целевых показателей по развитию раздельного сбора на федеральном уровне. Что же касается непосредственно практической части развития инфраструктуры раздельного сбора, то на это понадобится всего пару лет, как это успешно произошло, например в Мытищах , Саранске, Оренбурге Северодвинске , — поведал нам эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Александр Иванников . — По данным Минпромторга, в России существует значительное количество недозагруженных производственных мощностей по переработке отходов. Так, в разрезе утильных фракций существующие мощности по переработке недозагружены от 40% по макулатуре, 60% по ПЭТ-таре и до 80% по стеклотаре. В одной только Московской области насчитывается более 430 недогруженных перерабатывающих предприятий. Основная причина — отсутствие развитой системы раздельного сбора отходов».

Тем не менее, как показало недавнее исследование Гринпис, во многих регионах России наблюдается положительный тренд развития инфраструктуры раздельного сбора. Однако крупнейшие города, в числе которых Москва и Петербург , по-прежнему сильно отстают. Там в особенности необходимы скорейшие действия по изменению ситуации. В целом же пока лишь 14,5% жителей крупных городов имеют доступ к раздельному сбору.

«Если ситуация не сдвинется в позитивную сторону, то перерабатывающие предприятия по прежнему будут испытывать дефицит вторсырья, т.е. оставаться недозагруженны на полную проектную мощность. Кроме того, нельзя забывать, что наиболее приоритетным направлением российской госполитики сегодня является предотвращение образования отходов. Именно такие меры как сокращение одноразовой пластиковой упаковки, в том числе отказ от одноразовых пластиковых пакетов в пользу многоразовых альтернатив, смогут по-настоящему качественно изменить «мусорный» ландшафт в России», — подчеркнул Александр Иванников.

Сегодня участники природоохранной сферы единодушны в том, что решать назревшие и серьезные проблемы в области раздельного сбора мусора и здоровья населения необходимо в срочном порядке. И начинать необходимо с развития соответствующей инфраструктуры. Так, например, можно устанавливать подземные баки для мусора, которые допускается оснастить дополнительным оборудованием для прессовки — одного из перспективных методов утилизации. При этом бережливыми должны быть не только используемые передовые технологии, но и принципы поведения руководителей фирм, предпринимателей и рядовых граждан. А производитель должен заранее думать о том, как его товар будет утилизироваться, насколько это можно сделать эргономично легко и удобно.

«В Европе, механизм управления отходами и раздельного сбора мусора выстраивался более 40 лет. В России по нашим оптимистичным оценкам на эти цели потребуется 3-5 лет. Для чего необходимо предпринять ряд мер и подойти к решению проблемы на системном уровне, начиная с территориальных схем обращения с отходами. Сегодня большинство из них не только низкого качества и не отражают реальную картину, но уже по решению судов признаны не соответствующими законодательству: в Иркутской, Ульяновской областях. Катастрофически не хватает оборудованных мест для раздельного сбора ТКО (по нашим оценкам менее 10% населения имеет доступ хотя бы к одному контейнеру для сбора одного отдельного вида отходов.). Люди опасаются, что десятки и сотни мешков с мусором несколько дней пролежат в подъезде, их начнут рвать и тормошить, — озвучил нам позицию ученого сообщества директор центра энергосбережения, энергоэффективности, экологического и энергетического аудита Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Леонид Примак. — Серьезным успехом в снятии барьеров для организации деятельности по раздельному накоплению отходов станет возможность безлицензионного сбора отходов предприятиями торговли и услуг для дальнейшей утилизации».

Напомним, что с 1 января 2017 года в России вступил в силу запрет закапывать отходы, в состав которых входят ценные компоненты, такие как лом металлов и ртуть. Как ранее отмечал экспертный канал, наряду с мусоропереработкой сегодня большое внимание в стране уделяется также получению энергии из биогаза. В Европе, к примеру, государство компенсирует до 90% общих затрат на строительство биогазовых установок по переработке отходов.

Фото: из архива ФедералПресс, Wikimedia Commons, Stolbovsky, pxhere.com, pixabay.com