Неглобальное потепление. Почему в Пензе не удается приватизировать убыточное коммунальное предприятие

На износ

Информация о том, что пензенские власти так и не могут акционировать МКП «Теплоснабжение города Пензы» прозвучала на совещании в администрации города, посвященном коммунальным проблемам. На нем заместитель главы Пензы Юрий Ильин заявил, что руководство Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» — компании, в интересах которой планируется приватизировать МКП — не выполняет договоренностей, которые были достигнуты ранее.

Глава Пензы Виктор Кувайцев поручил Юрию Ильину подготовить письмо на имя председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера , в котором мэрия попросит уточнить позиции компании по ситуации, сложившейся в результате подготовки к акционированию МКП.

«Мы заинтересованы в том, чтобы оперативно решить вопрос с акционированием МКП «Теплоснабжение города Пензы». Задача проста: в течение летнего периода подготовить предприятие к отопительному сезону 2018-2019 годов. Надеюсь, в головном офисе ПАО «Т Плюс» нас поддержат», — цитирует Кувайцева пресс-служба администрации города.

Речь идет в том числе о программе модернизации городских теплосетей. В ноябре прошлого года с городскими властями было достигнуто соглашение, согласно которому «Т Плюс» направит на улучшение теплоснабжение в Пензе с 2018 по 2020 годы 654 млн рублей. Как сообщали в ПАО, только в 2017 году компания вложила 350 млн рублей собственных средств на ремонт и реконструкцию тепловых сетей города. Инвестиционная программа 2018-2020 годов предусматривает их поэтапную замену — 3,3 км в 2018 году, 5 км — в 2019 году и 2 км — в 2020 году.

Впрочем, эти мизер от того, что требуется. Сейчас в ведении «Теплоснабжения города Пензы», согласно данным администрации города, находится 290 км трубопровода, у «Т Плюс» — 160 км. При этом ремонта требует порядка 345 км сетей, износ которых составляет до 80%.

В декабре прошлого года ПАО «Т Плюс» получилостатус единой теплоснабжающей организации в Пензе. МКП «Теплоснабжение города Пензы», которое ранее являлось поставщиком тепловой энергии в многоквартирные дома города, стало сетевой организацией — «Т Плюс» поставляет тепло по теплосетям МКП.

В минувшую пятницу, отчитываясь перед депутатами пензенской городской думы, начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин назвал ситуацию критической и отметил необходимость принятия мер по увеличению объема капитальных работ на тепловых сетях и создания альтернативных источников теплоснабжения — обустройство модульных котельных.

Оперативно не выходит

О том, что МКП «Теплоснабжение города Пензы» необходимо передать в концессию, было заявлено еще в 2016 году. Для этого предприятие сначала необходимо было акционировать. В ноябре того же года депутаты пензенской гордумы включили МКП в план приватизации на 2017 и прогнозный период 2018-2019 годов. Сразу стало понятно, что коммунальное предприятие перейдет под контроль ПАО «Т Плюс». Глава пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Очаров утверждал, что акционирование должно завершиться к 1 июля 2017 года и к январю 2018 года планировалось создание совместного предприятия.

В декабре 2015 — январе 2016 года «Теплоснабжение города Пензы» оказалось в центре скандала из-за перехода на двухкомпонентных тариф на горячее водоснабжение, смысл которого заключается в том, что плата за услугу рассчитывается с учетом объема тепловой энергии, затраченной на подогрев холодной воды до уровня горячей, исходя из показаний приборов учета. Управляющие компании выставили потребителям «задвоенные» и «затроенные» платежки. Около десятка ТСЖ и ЖСК обратились с жалобами на МКП в пензенское УФАС . Муниципальное предприятие было оштрафовано за то, что выставило счета по новым правилам тогда, когда еще должен был применяться простой «однокомпонентный» тариф (объем потребленной горячей воды, умноженный на стоимость кубометра). Кроме того, «Теплоснабжение города Пензы» и «Т Плюс» выставляли счета по-разному, после чего в городе заговорили, что необходим «единый хозяин тепла, с которого можно будет спросить».

В начале прошлого года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова отметила, что сомневается в том, что приватизация с последующей концессией МКП будет эффективно, так как собственники, по ее словам, неохотно выделяют средства на обслуживание и замену теплосетей.

Поводом для таких выводов стала авария на ТЭЦ-1 Пензы, принадлежащей «Т Плюс». 26 января прошлого года в турбинном отделении ТЭЦ проводились работы по устранению дефектов на техническом оборудовании. При скачке давления часть оборудования выбросило на крышу здания главного корпуса. В итоге обрушилась кровля площадью порядка 500 кв. метров. Погиб сотрудник станции, проводивший работы по устранению дефектов. В результате аварии в зоне отключения отопления оказался 471 многоквартирный дом. Некоторые дома оставались без тепла в течение пяти дней.

Уперлись в долги

В «Т Плюс» утверждают, что сложности с приватизацией МКП «Теплоснабжение города Пензы» связаны с долгами муниципального предприятия перед ПАО. Глава регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске Игорь Азоркин пояснил «ФедералПресс» , что председатель правления «Т Плюс» Денис Паслер недавно встречался в главой Пензы Виктором Кувайцевым. Стороны обсудили вопросы развития энергетической и теплосетевой инфраструктуры города, а также прохождение осенне-зимнего периода.

«В ходе встречи были достигнуты договоренности, в том числе о погашении задолженности перед «Т Плюс», а также заключении договоров между МКП и «Т Плюс» на транспортировку и оплату потерь. К сожалению, данные договоры до сих пор не заключены, а долг не погашен. Мы не можем быть против приватизации, мы не акционеры. Мы за совместную конструктивную работу с городом и за то, чтобы достигнутые договоренности выполнялись обоюдно», — заметил Игорь Азоркин.

Долг «Теплоснабжения города Пензы» перед «Т Плюс» действительно уже в течение трех лет сохраняется на уровне 1,5 млрд рублей и вероятность того, что МКП сможет самостоятельно расплатиться с ПАО в разумные сроки стремится к нулю. Согласно kartoteka.ru, в 2016 году убыток муниципального предприятия составил 49 млн рублей, годом ранее — 40,1 млн рублей, в 2014 году — 160,2 млн рублей «минус». Сейчас по проигранным «Т Плюс» делам в арбитражном суде МКП выставлены исполнительные листы на сумму 701 млн рублей. Поскольку у «муниципалов» нет средств расплатиться, служба судебных приставов наложила запрет на совершение регистрационных действий в отношении «Теплоснабжения города Пензы», что делает процесс его приватизации невозможным.

Андрей Гришин говорит, что в нынешней экономической ситуации, когда из-за того, что организация больше не заключает прямых договоров с абонентами, а выполняет лишь функцию «транзита», оборот МКП снизился с 2 млрд рублей в год до 30,2 млн рублей. В таком положении «любой исполнительный лист останавливает деятельность всего предприятия». По его словам, при этом «Т Плюс» манипулирует сложным финансовым положением муниципального предприятия. «Это еще один вызов для нас, который мы сейчас решаем вместе с коллегами из „Т Плюс“, чтобы и качественно завершить этот отопительный сезон, и подготовиться к следующему», — говорит Андрей Гришин.

При этом эксперты признают, что сама идея приватизации и последующей передачи в концессию разумна. Так старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич отмечает, что при высокой изношенности коммунальных сетей другого выхода нет, поскольку у муниципалитета нет средств на их модернизацию. «Что же касается потребителей, то для них разницы быть не должно, учитывая регулирование тарифов ЖКХ и, в частности, теплоснабжения», — считает эксперт.

Депутат пензенской городской думы Олег Шаляпин говорит, что проблема теплосетей в Пензе действительно стоит очень остро и не исключает, что в следующем году могут возникнуть трудности с теплоснабжением. «Вопрос о приватизации предприятия стоит давно, но движения нет. На мой взгляд, муниципальное предприятие „Т Плюс“ не нужно. Оно убыточное и практически все сгнившие городские теплосети находятся на его балансе. „Т Плюс“ не выгодно содержать эти сети. А миллиардные долги и убытки предприятия в конечном итоге ложатся на городской бюджет», — говорит Олег Шаляпин.

По мнению депутата, 10 км сетей, которые хочет переложить инвестор — крайне мало. «В ремонт сетей нужно вкладывать огромные средства, их ни у кого нет, тем более, у бюджета города. Но нужно решать эту проблему, вести переговоры в том числе на федеральном уровне», — резюмирует Олег Шаляпин.

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