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РУДН приглашает на день открытых дверей в магистратуру
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РУДН приглашает на день открытых дверей в магистратуру 

Обручевский меридиан 3 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
20 марта на факультете гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов пройдет День открытых дверей магистратуры.
С гостями встретится декан факультета, доктор философских наук, профессор Владимир Анатольевич Цвык и заведующие кафедрами. Гости узнают о всех магистерских программах факультета по направлениям подготовки: История; Философия; Политология; Социология; Международные отношения; Зарубежное регионоведение; Государственное и муниципальное управление; Искусства и гуманитарные науки. В рамках встречи можно будет посетить кафедры факультета, получить ответы на все вопросы о регламенте поступления в магистратуры РУДН. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 10, корпус 2 (метро Беляево, метро Юго-Западная; 10 минут наземным транспортом; остановка «Медицинский факультет»). Начало мероприятия: в 18:00 в аудитории 325.
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