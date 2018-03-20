РУДН приглашает на день открытых дверей в магистратуру

20 марта на факультете гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов пройдет День открытых дверей магистратуры.

С гостями встретится декан факультета, доктор философских наук, профессор Владимир Анатольевич Цвык и заведующие кафедрами. Гости узнают о всех магистерских программах факультета по направлениям подготовки: История; Философия; Политология; Социология; Международные отношения; Зарубежное регионоведение; Государственное и муниципальное управление; Искусства и гуманитарные науки. В рамках встречи можно будет посетить кафедры факультета, получить ответы на все вопросы о регламенте поступления в магистратуры РУДН. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 10, корпус 2 (метро Беляево, метро Юго-Западная; 10 минут наземным транспортом; остановка «Медицинский факультет»). Начало мероприятия: в 18:00 в аудитории 325.