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Ирина Хакамада заявила, что у нее с мужем свободные отношения
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Ирина Хакамада заявила, что у нее с мужем свободные отношения 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Ирина Хакамада Владимир Сиротинский и Ирина Хакамада Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский Ирина Хакамада с дочерью Марией Ирина Хакамада с детьми Ирина Хакамада с дочерью Марией и ее женихом Владом Фото из Instagram Ирины Хакамады Фото из Instagram Ирины Хакамады Фото из Instagram Ирины Хакамады На днях в Сети появился новый выпуск шоу «А поговорить?», в котором знаменитости откровенно рассказывают о своей жизни. В свежем эпизоде снялась политик Ирина Хакамада, которая неожиданно заявила, что уже много лет не ревнует супруга Владимира Сиротинского и совершенно спокойно относится к его увлечениям. «Мы заключили пакт о ненападении, о совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и о свободе. У нас партнерские отношения, — объяснила публицист в видеоинтервью. — Мы слишком взрослые люди. Нам не интересно быть все время с одним человеком, это надоедает. Вот и все. Мы договорились об этом на третий год общения». Напомним, Хакамада и Сиротинский женаты уже более 20 лет, и у них есть взрослая «особенная» дочь Мария. Также у Ирины Муцуовны есть сын Даниил от предыдущих отношений. Фото: Instagram, Global Look Press
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