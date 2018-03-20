Ещё
Ученый ЦАГИ представит РФ в Комитете по охране окружающей среды от воздействия авиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

Ученый ЦАГИ представит РФ в Комитете по охране окружающей среды от воздействия авиации 

РИАМО 3 часа назад
Официальный представитель России в Комитете по охране окружающей среды от воздействия авиации (ICAO), научный сотрудник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Юрий Медведев будет принимать активное участие в решении проблем воздействия воздушного транспорта на окружающую среду, сообщается на официальном сайте института.
Комитет состоит из рабочих групп, которые вырабатывают предложения для обсуждения и утверждения.
«Задача представителя России в КАЕП направлена на координацию деятельности отечественных специалистов (это сотрудники ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, АО «ОДК-Авиадвигатель»), участие в заседаниях при принятии итоговых решений и достижение приемлемого компромисса между интересами различных стран в вопросах авиаэкологии. В состав комитета входят эксперты весьма ограниченного числа стран, поэтому роль представителя от России с правом голоса является исключительно важной и отражает возросшую роль ЦАГИ на площадке ИКАО», — отметил Медведев.
Он добавил, что участие российских специалистов в работе комитета является ключевым условием в выработке национальных программ создания перспективного авиационного транспорта.
«В настоящее время в КАЕП запущен новый процесс оценки возможностей технологий, в который вовлечены представители крупнейших мировых исследовательских центров и авиапроизводителей. Вопросы технологий снижения шума, эмиссии загрязняющих веществ и углекислого газа рассматриваются комплексно, а их обсуждение в рабочих группах способствует принятию новых стандартов. В этой связи одна из важнейших функций представителя России — отслеживать эти тенденции и участвовать в принятии решений в нужном для страны направлении», — говорится в сообщении.
Комитет также уделяет большое внимание теме создания сверхзвукового транспорта. В сотрудничестве с экспертами ЦАГИ ведется разработка новых стандартов по звуковому удару и шуму в районе аэропорта для перспективных высокоскоростных гражданских самолетов.
Комитет по охране окружающей среды от воздействия авиации CAEP (КАЕП) является техническим комитетом Совета ИКАО, созданным в 1983 году. КАЕП оказывает поддержку Совету в рамках разработки новых подходов и принятии новых Стандартов и Рекомендуемой Практики (САРП), связанных с шумом и выбросами воздушных судов, и в более общем плане, с воздействием международной гражданской авиации на окружающую среду и климат.
РИАМО: последние новости
ФАС завела дело в отношении «Домодедова» из‑за ограничения по допуску такси «Канал имени Москвы» построит первое в России электросудно Москвичи начали жаловаться на откровенный внешний вид сотрудниц библиотек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза218
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
О чем говорили Путин и Трамп58
В МИД РФ приглашены все иностранные послы50
Трамп все-таки поздравил Путина172
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение