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В 2050 население Земли будет страдать от нехватки воды
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В 2050 население Земли будет страдать от нехватки воды 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Более 5 млрд человек будут испытывать проблемы с водой через тридцать лет. Как пишет RT, такие цифры в своём докладе публикует ООН. Специалисты отмечают, что жителям Земли необходимо освоить новые подходы к использованию водных ресурсов. Это поможет справиться с проблемами, которые появятся в связи с ростом населения и изменением климата.
При этом генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подчеркнул, что человечеству грозит и диаметрально противоположная проблема: наводнения. В частности, прогнозируется, что 2050 году от этого стихийного бедствия пострадают более полутора миллиардов человек, или почти 20% мирового населения.
Между тем, Газета.ру отмечает, что международная группа ученых пришла в выводу о том, что к середине столетия может полностью исчезнуть ледяной покров Гренладнии.
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