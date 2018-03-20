В 2050 население Земли будет страдать от нехватки воды 

Более 5 млрд человек будут испытывать проблемы с водой через тридцать лет. Как пишет RT, такие цифры в своём докладе публикует ООН. Специалисты отмечают, что жителям Земли необходимо освоить новые подходы к использованию водных ресурсов. Это поможет справиться с проблемами, которые появятся в связи с ростом населения и изменением климата.
При этом генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подчеркнул, что человечеству грозит и диаметрально противоположная проблема: наводнения. В частности, прогнозируется, что 2050 году от этого стихийного бедствия пострадают более полутора миллиардов человек, или почти 20% мирового населения.
Между тем, Газета.ру отмечает, что международная группа ученых пришла в выводу о том, что к середине столетия может полностью исчезнуть ледяной покров Гренладнии.