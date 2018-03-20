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Эксперт рассказал, когда прояснятся «непростые решения», анонсированные Путиным
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Эксперт рассказал, когда прояснятся «непростые решения», анонсированные Путиным 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Свободная пресса
На встрече с кандидатами в президенты, подводя итоги выборов, Владимир Путин назвал главной «внутреннюю повестку дня», подчеркнув необходимость устранения большого дисбаланса между размерами доходов у бедных и богатых, а также сокращения числа людей, живущих за чертой бедности. Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников полагает, что это «продолжение тренда размышлений в наших политических элитах о том, куда и как двигаться дальше».
«Путин, по большому счету, повторил тезисы Послания Федеральному Собранию, причем без деталей. Скорее всего, детали прояснятся к 15 апреля, когда будет готов проект президентского указа о долгосрочных целях социально-экономического развития страны. Именно тогда станут понятны содержание и приоритеты структурной повестки, реализацией которой кабмин будет заниматься в ближайшие шесть лет», — прокомментировал эксперт в интервью «СП».
«Совершенно очевидно, задача выглядит так: как с нынешних 2% ВВП в год выйти хотя бы на 3,5−4% ВВП? Только это позволит России не только сохранить свое место в мировой экономике, но и стабильно выполнять социальные обязательства. Решение этой задачи упирается в снятие и преодоление структурных ограничений экономического роста. Именно на этом направлении потребуются те самые «непростые решения», о которых упомянул глава государства», — полагает Никита Масленников.
Подробнее читайте в материале «СП» «Путин анонсировал „непростые решения“.
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