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Снос обкомовской дачи может обойтись «Статусу» в 5 млн рублей
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Снос обкомовской дачи может обойтись «Статусу» в 5 млн рублей 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
Министерство культуры Оренбургской области подало иск в суд на компанию «Статус» за снос здания, известного как обкомовская дача, пишет ria56.ru. Компании может грозить штраф от 200 тысяч до 5 млн рублей.
Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Оренбурга. Протокол о частичном незаконном сносе здания был составлен областным Минкультом. По данным издания, компания обвиняется в нарушении ограничений, которые действительны в границах зоны охраны объектов культурного наследия. Министерство культуры собирается доказать в суде, что подобных зонах запрещено возведение объектов капитального строительства, а также реконструкция и капитальный ремонт уже находящихся на этих территориях объектов.
Частичный снос здания, в котором располагалась дача областного комитета КПСС, а позднее детский областной санаторий, произошел в конце февраля этого года. Сам особняк не является объектом культурного наследия. Однако он находится в охраняемой зоне здания бывшей гауптвахты, а также относится к ценной застройке советского периода. Компания «Статус» сейчас пытается оспорить установленные зоны охраны здания бывшей гауптвахты, а также добивается отмены представления прокуратуры о запрете дальнейшего сноса здания.
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