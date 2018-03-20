Светофор на Тихвинской улице отремонтировали дорожные службы

Дорожные службы восстановили светофор, расположенный на Тихвинской улице вблизи пересечения с Минаевским переулком. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город».

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— По указанному адресу устранено короткое замыкание сигнального кабеля в светофорном объекте, работоспособность светофора восстановлена, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)