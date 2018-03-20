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Светофор на Тихвинской улице отремонтировали дорожные службы
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Светофор на Тихвинской улице отремонтировали дорожные службы 

Управа района Марьина роща 3 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Дорожные службы восстановили светофор, расположенный на Тихвинской улице вблизи пересечения с Минаевским переулком. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший жалобу на портале «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
— По указанному адресу устранено короткое замыкание сигнального кабеля в светофорном объекте, работоспособность светофора восстановлена, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)
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