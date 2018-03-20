Железняк: Запад разделился на два лагеря из-за отношения к выборам в России

"Западные так называемые партнеры России поделились на два лагеря. Здравомыслящие и рациональные политики, такие как Меркель, понимают безальтернативность сотрудничества с Россией и видят в расширении двусторонних контактов положительные перспективы. Другая часть, включая США, которая не желает принять очевидный факт чистоты выборов и безоговорочной победы Владимира Путина , остаются в растерянности от мощной народной поддержки нашего национального лидера", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик отметил, что огромные силы и средства, которые были направлены на расшатывание российского общества перед выборами, привели к еще большей консолидации граждан.

Испанию, Австрию, Германию, Венгрию, "В мире, особенно в Европе, на наших глазах происходит процесс возрождения национального самосознания, которое было утрачено рядом стран под давлением наднациональных элит. Электоральные процессы в разных странах, включая Италию Чехию и другие, демонстрируют изменение вектора их внутренней политики на патриотический и разворот от конфронтации к сотрудничеству с Россией во внешней политике", — сказал депутат.

Железняк полагает, что это доказывает масштабный рост политических сил, которые активно стремятся к восстановлению и развитию связей народов Европы с Россией, заявляя протест против навязанной антироссийской кампании.

Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК . Явка по стране составила 67,4%.

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