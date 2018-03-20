Ещё
ГБУ смогут информировать граждан об энергосбережении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

ГБУ смогут информировать граждан об энергосбережении 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Государственные бюджетные учреждения смогут осуществлять информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал палате принять в первом чтении проект соответствующих поправок в Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
«Подведомственные организации, то есть ГБУ и ГАУ, которые исключены из процессов создания самой информационной системы, смогут участвовать в мероприятиях, нацеленных на информирование граждан об энергосбережении», — рассказала один из авторов законопроекта, зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.
В отзыве Правительства отмечается необходимость уточнить в законопроекте орган исполнительной власти субъекта, полномочия которого могут быть возложены на подведомственные ему государственные учреждения.
С тем, что документ необходимо дорабатывать, согласен председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос о разработке критериев для подведомственных госучреждений при наделении их полномочиями по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению», — пояснил он.
Планируется, что Госдума рассмотрит документ в первом чтении на пленарном заседании 30 марта.
Парламентская газета: последние новости
Россиян призовут на военные сборы Москвичёв призвал обсудить вопрос о повышении разрешённой скорости до 100 км/ч Крымчане впервые в жизни выбирают Президента России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза210
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
О чем говорили Путин и Трамп59
Трамп все-таки поздравил Путина171
Пригожин обрушился на Макаревича166
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение