ГБУ смогут информировать граждан об энергосбережении

Государственные бюджетные учреждения смогут осуществлять информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал палате принять в первом чтении проект соответствующих поправок в Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

«Подведомственные организации, то есть ГБУ и ГАУ, которые исключены из процессов создания самой информационной системы, смогут участвовать в мероприятиях, нацеленных на информирование граждан об энергосбережении», — рассказала один из авторов законопроекта, зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова

В отзыве Правительства отмечается необходимость уточнить в законопроекте орган исполнительной власти субъекта, полномочия которого могут быть возложены на подведомственные ему государственные учреждения.

С тем, что документ необходимо дорабатывать, согласен председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный

«Комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос о разработке критериев для подведомственных госучреждений при наделении их полномочиями по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению», — пояснил он.

Планируется, что Госдума рассмотрит документ в первом чтении на пленарном заседании 30 марта.