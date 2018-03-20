Дорога в прошлое: раскопки притормозят строительство моста в центре Челябинска

Возведение третьей очереди развязки, соединяющей улицы Братьев Кашириных, Труда и Российскую, хотят приостановить из-за того, что перед началом работ не было проведено археологическое исследование. Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области направил предостережение заказчику — управлению дорожного хозяйства и подрядчику — АО «Южуралмост», координатор группы градозащитников «АрхиСтраж» Юрий Латышев подал заявление в полицию.

Как сообщила директор центра историко-культурных исследований «Астра» Елена Гущина, при строительстве первой и второй очередей раскопки проводились, но так как из-за нехватки финансирования третья очередь была заморожена, соответственно, историков туда не приглашали.

— Территория проходит в границе культурного слоя XVIII–XIX веков. Например, в том месте, где строили вторую очередь развязки, в начале улицы Свободы, располагалась усадьба купцов Ахматовых — богатейших людей Челябинска . Во время раскопок мы нашли монеты, посуду, украшения, редкие бутылочки. В этих же местах мы нашли фрагменты посуды средины II века до нашей эры, относящиеся к фёдоровской культуре, — рассказала Елена Гущина. — На месте строительства третьей развязки, в так называемой заручейной части, были простые дома. Но что сохранилось под слоем земли, мы достоверно не знаем и, возможно, не узнаем никогда. Современный слой составляет 70 сантиметров, при строительстве моста копают гораздо глубже.

Со стороны улицы Красноармейской уже начали копать землю под опоры моста

По словам археологов, за уничтожение культурного слоя законом предусмотрены штрафы.

Председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин заявил, что с начала марта заказчику и подрядчику было направлено несколько уведомлений, последнее из них — сегодня.

В пресс-службе АО «Южуралмост» прокомментировали, что по контракту в задачи подрядчика входят только работы, непосредственно связанные с возведением развязки. Необходимыми археологическими исследованиями должен был заниматься заказчик.

74.ru направил запрос в управление дорожного хозяйства.

— Ранее управлением дорожного хозяйства на основании полyченного разрешения на строительство, а также в полном соответствии с разработанной и утверждённой государственной экспертизой проектно-сметной документацией выполнялись работы по строительству I и II очередей указанного объекта. Тогда же, до начала проведения основных дорожно-строительных мероприятий на развязке, на объект привлекались специалисты в области археологии. После получения согласований были осуществлены необходимые первоначальные земляные работы: вынос и переустройство подземных инженерных коммуникаций, расположенных в границах красной линии и транспортной развязки. Таким образом, на сегодняшний день речь идёт о завершающей стадии строительства вышеуказанного объекта, в связи с чем проведение повторных археологических изысканий не требуется, — говорится в ответе за подписью начальника управления Александра Шабалина.

К месту строительства уже выезжала полиция

В минувшие выходные Юрий Латышев побывал на стройке, где представитель фирмы-подрядчика заявил, что туда выезжала некая культурная комиссия, которая подтвердила законность их работ.

— Затем я поехал в центральный отдел полиции и написал заявление с требованием приостановить строительные работы до оформления всех необходимых документов и проведения археологических раскопок, — рассказал Юрий Латышев. — Также я потребовал наказать виновных в незаконном уничтожении участков культурного слоя.

По заявлению Латышева началась проверка, подтвердила сотрудник пресс-службы УМВД по Челябинску Любовь Гайнулина.

В 2017 году специалисты начали работу над третьей очередью развязки на улице Братьев Кашириных, которая свяжет улицу Кирова с Российской. Речь идёт о возведении моста, который пройдёт над действующим путепроводом и будет пересекать Российскую в районе перекрёстка с улицей Нагорной. Развязка станет продолжением улицы Братьев Кашириных, которая в дальнейшем соединится с улицей Бажова. Ориентировочно работы продлятся три года.

Первые средства на строительство многоуровневой развязки Братьев Кашириных — Труда выделили в 2007 году. Первую очередь запустили в сентябре 2011-го, вторую — в октябре 2012-го. Затем строительство транспортного коридора заморозили из-за недостатка денег.