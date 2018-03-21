На трассе М7 в Нижегородской области ограничат скорость движения

В связи с ремонтом мостов через реки Кудьма и Гремячка на автомагистрали М-7 «Волга» будет действовать временное ограничение движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новогород. С 24 марта в местах производства работ скорость ограничат до 40 км/ч.

На мосту через реку Кудьма (на 447-м км М7) проезжая часть будет сужена до одной полосы, на участке организовано реверсивное движение со светофором. На мосту через реку Гремячка (на 552-м км М7) для движения будут доступны две полосы (по одной — в каждом направлении).

Ограничение движения на обоих объектах продлится до конца 2018 года.

В ходе ремонта мостов федеральные дорожники заменят балки и опоры пролетных строений, барьерное и перильное ограждения, обновят мостовое полотно, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы и систему водоотвода, устроят очистные сооружения, гидроизоляцию, лестничные сходы и укрепят конусы.