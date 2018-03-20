Сотрудник Белого дома забыл бумажку с паролем от своей почты на автобусной остановке

Опасаясь «русских хакеров», сотрудники Белого дома США делают все возможное, чтобы обезопасить себя. Однако даже использование таких защищенных почтовых сервисов, как Protonmail малоэффективно, если разбрасывать где ни попадя бумажки с паролями.

На прошлых выходных сотрудник Белого дома Райан Макэвой (Ryan McAvoy) забыл на автобусной остановке неподалеку от места работы фирменную почтовую бумагу со своим электронным адресом Protonmail и паролем. Обнаруживший бумагу анонимный источник передал ее изданию The Intercept. Журналисты подтвердили подлинность найденных учетных данных.

Представители Protonmail отказались подтверждать или опровергать подлинность учетной записи, однако посчитали нужным в очередной раз предупредить пользователей о необходимости соблюдать меры безопасности.

«Не будьте парольным идиотом. Не записывайте пароль на бумажке и не теряйте потом эту бумажку. Активируйте двухфакторную аутентификацию. Без надлежащего отношения к паролям никакое шифрование не защитит ваши данные. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по безопасности электронной почты. Другими словами, не будьте этим парнем», — отметили представители Protonmail.