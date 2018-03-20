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Сотрудник Белого дома забыл бумажку с паролем от своей почты на автобусной остановке
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Сотрудник Белого дома забыл бумажку с паролем от своей почты на автобусной остановке 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Опасаясь «русских хакеров», сотрудники Белого дома США делают все возможное, чтобы обезопасить себя. Однако даже использование таких защищенных почтовых сервисов, как Protonmail малоэффективно, если разбрасывать где ни попадя бумажки с паролями.
На прошлых выходных сотрудник Белого дома Райан Макэвой (Ryan McAvoy) забыл на автобусной остановке неподалеку от места работы фирменную почтовую бумагу со своим электронным адресом Protonmail и паролем. Обнаруживший бумагу анонимный источник передал ее изданию The Intercept. Журналисты подтвердили подлинность найденных учетных данных.
Представители Protonmail отказались подтверждать или опровергать подлинность учетной записи, однако посчитали нужным в очередной раз предупредить пользователей о необходимости соблюдать меры безопасности.
«Не будьте парольным идиотом. Не записывайте пароль на бумажке и не теряйте потом эту бумажку. Активируйте двухфакторную аутентификацию. Без надлежащего отношения к паролям никакое шифрование не защитит ваши данные. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по безопасности электронной почты. Другими словами, не будьте этим парнем», — отметили представители Protonmail.
На прошлой неделе Комитет по разведке палаты представителей США сообщил о своем намерении получить разрешение суда на проверку использования мессенджеров участниками предвыборной кампании Дональда Трампа. В частности, их интересует использование таких сервисов, как iMessage, Facebook Messenger, Signal, Slack, Instagram и Snapchat. В связи с вышеописанным инцидентом данный список может пополниться Protonmail.
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