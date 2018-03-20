Страсти по Конан Дойлю. Самая детективная темница мира отмечает день рождения

212 лет назад, в 1806 году, в Англии был заложен первый камень Дартмурской тюрьмы, фигурирующей в знаменитой повести «Собака Баскервилей». Какие тайны она хранит, узнала «Вечерка».

По сюжету Артура Конана Дойля , именно из Дартмурской тюрьмы, расположенной в городке Принстаун, сбежал жестокий убийца Селдон — младший брат жены Бэрримора, дворецкого cэра Чарльза Баскервиля. Тюрьма эта действует до сих пор и внешне даже не изменилась, сохранив двухсотлетний отпечаток страданий ее застенных мучеников. При ней устроен музей, посещение которого наряду с гостиницей, в которой Артур Конан Дойль написал первые главы «Собаки Баскервилей», входит в маршрут поклонников Шерлока Холмса

В 1809 году тюрьма приняла первых французских военных пленников. Вместе с ними сюда попали американские солдаты и моряки наполеоновских войн. Позже тюрьму сделали гражданской, для опасных преступников.

— Артур Конан Дойль упоминает эту тюрьму в четырех повестях, написанных между 1890 и 1903 годами, хотя «Собака Баскервилей» из них — наиболее известная, — отмечает литературовед Евгений Жаринов.

ЗНАМЕНИТЫЕ ТЮРЬМЫ МИРА

Одна из самых переполненных тюрем в мире. Действует в Санкт-Петербурге с 1892 года. Тюрьма рассчитана на 1150 заключенных, но их число в середине 1990-х годов достигало 12 000 человек. В периоды пик в камере на одного заключенного приходится всего четыре квадратных метра собственного пространства.

Самая неприступная тюрьма. Расположена в Калифорнии прямо посреди залива СанФранциско, поэтому нередко ее называют «Скалой». За свою историю «Алькатрас» успел побывать маяком, военным укреплением, военной тюрьмой и наконец с 1963 года федеральной тюрьмой.

Это место напоминает обычный район в городе со зданиями без решеток, с магазинчиками, рынками и ресторанами. Но по периметру его окружает высокий забор и находятся пункты пропуска. Заключенный сам должен купить себе место в камере — роскошной или аскетичной.