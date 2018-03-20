Профилактика близорукости

Близорукость (по-научному — миопия) — наиболее популярное заболевание в современном мире. Постоянное использование электрических гаджетов, электрическое освещение и большая нагрузка на глаза делают свое дело. Близорукости подвержены все без исключения, и для сохранения здоровья глаз нужна профилактика. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что наилучшая профилактика — ограничение нагрузки на глаза, то есть уменьшение времени, проведенного за чтением, за компьютером, телевизором или телефоном. Гимнастические упражнения для глаз. Глаза имеют свойство перенапрягаться, и нужно уметь их расслаблять. Достаточно вращения глазных яблок по часовой стрелке и против нее с закрытыми веками в течении 5-10 минут. Хорошее освещение. Нижний свет, слабое освещение и обыкновенные лампы накаливания буквально разрушают глаза. В идеале нужно использовать ультрафиолетовые лампы верхнего освещения (на потолке). Не стоит использовать лампочки дневного света. Не читать в транспорте. Многие любят почитать в метро или автобусе, но это очень сильно нагружает глаза, так как они не могут нормально сфокусироваться и сильно напрягаются. Увлажнение глаз. После работы за компьютером или после просмотра телевизора оболочка глаза пересыхает, так как человек при таком занятии реже моргает. Достаточно смачивать глаза чистой водой или закапывать специальные капли. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.