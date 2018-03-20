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Чему Amazon научили три месяца работы магазинов без касс
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Чему Amazon научили три месяца работы магазинов без касс 

Inc. 5 часов назад
Фото: Inc.
Магазин Amazon Go. Фото: Amazon
В январе 2018 года интернет-ретейлер Amazon открыл свой первый магазин на искусственном интеллекте, в котором нет касс и очередей. О первых месяцах работы Amazon Go и уроках, которым корпорация научилась в ходе работы точки, рассказывает Adweek.
Сейчас Amazon изучает своих клиентов и пытается скорректировать работу Amazon Go в зависимости от их отзывов. Компания получает обратную связь в приложении Amazon Go (генерирует QR-код для входа в магазин). Отзывы, которые покупатели оставляют в приложении, позволяют ретейлеру узнать, что нравится клиентам, а также выяснить их мнение о возможных изменениях в магазине.
Джанна Пуэрини
вице-президент Amazon
«Вы должны создать устойчивую бизнес-модель. Всё сводится к тому, кто ваш клиент, а также, что вы можете сделать, чтобы повысить ценность их жизни, а также что лишь вы можете предложить им».
По словам вице-президента по развитию Amazon Go Джанны Пуэрини, компания также следит за объемом продаж и частотой посещений магазина. Кроме того, Amazon следит за тем, какие продукты лучше всего продаются. Так, по утрам лидируют свежие фрукты, а самым ходовым товаром стал сэндвич с курицей бан ми. Часто покупатели, которые впервые оказываются в магазине, спрашивают о том, можно ли просто уйти из магазина с товарами. Поэтому компания установила перед выходом из магазина табличку, которая разрешает так сделать.
Первый магазин Amazon Go находится в Сиэтле. Он работает только по будним дням с 7 утра и до 9 вечера, в нем продается готовая еда, блюда быстрого приготовления, а также продукты и закуски. От традиционной оплаты товаров на кассе компания отказалась с помощью множества камер и сенсоров, которые позволяют искусственному интеллекту определить, какие товары забрал покупатель.
В феврале стало известно, что онлайн-ретейлер Amazon до конца года запустит в США сеть магазинов без касс и продавцов Amazon Go. Планируется, что новые точки появятся в Лос-Анджелее и Сиэтле.
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А в марте агентство Reuters сообщило, что Google договаривается о сотрудничестве с такими ретейлерами, как Walmart, Target, Home Depot и Costco. Компания хочет продвигать товары ретейлеров в поисковой выдаче и конкурировать с Amazon.
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