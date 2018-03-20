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В Ярославле установят контейнеры для экскрементов домашних животных
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В Ярославле установят контейнеры для экскрементов домашних животных 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Глава города Владимир Слепцов написал пост на своей странице в социальных сетях. Он предложил собаководам и властям совместно решить проблему экскрементов на улицах Ярославля. Чиновник поручил главам администрации заняться культурой содержания домашних животных.
Во всех районах создадут рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак и составления перечня мест размещения диспенсеров.
Также Слепцов предложил владельцам питомцев направлять свои предложения по месту размещения специальных площадок в администрацию своего района.
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