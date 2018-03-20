Ростовчане выбрали общественные территории для благоустройства

Жители донской столицы выбрали общественные территории для благоустройства в первоочередном порядке в рамках приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды».

Согласно информации из официальных источников, по итогам состоявшегося 18 марта рейтингового голосования наибольшее число голосов горожан набрали парки имени А. Собино и «Осенний», а также сквер «Северный». Их планируется благоустроить в первую очередь.

Кроме того, до 2022 года благоустроительные работы планируется провести в скверах им. Дортмунда , К. Чуковского и Покровском, парках Вересаева, «Дружба», им. В. Черевичкина и М. Горького, а также на Театральной площади.

По данным городских властей, в рейтинговом голосовании приняли участие 430257 горожан. 18 марта в Ростове-на-Дону работали 273 счетных участка, где можно было отдать голос за тот или иной проект.