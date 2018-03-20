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Ростовчане выбрали общественные территории для благоустройства
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Ростовчане выбрали общественные территории для благоустройства 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Жители донской столицы выбрали общественные территории для благоустройства в первоочередном порядке в рамках приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды».
Согласно информации из официальных источников, по итогам состоявшегося 18 марта рейтингового голосования наибольшее число голосов горожан набрали парки имени А. Собино и «Осенний», а также сквер «Северный». Их планируется благоустроить в первую очередь.
Кроме того, до 2022 года благоустроительные работы планируется провести в скверах им. Дортмунда, К. Чуковского и Покровском, парках Вересаева, «Дружба», им. В. Черевичкина и М. Горького, а также на Театральной площади.
По данным городских властей, в рейтинговом голосовании приняли участие 430257 горожан. 18 марта в Ростове-на-Дону работали 273 счетных участка, где можно было отдать голос за тот или иной проект.
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