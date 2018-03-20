Юные жители Печатников стали участниками необычного мастер-класса

Они научились делать фигурки из соленого теста. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.

«Весенние поделки из соленого теста необходимы для приобретения навыков, концентрации внимания развития абстрактного и логического мышления ребенка. Сегодня ребята делали комбинированную поделку из соленого теста и бумаги «Весеннее настроение». Надеемся, что поделки наших ребят ускорят приход долгожданной весны», — говорится в сообщении.

Мастер-класс проходил на безвозмездной основе. (то)