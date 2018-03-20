Ещё
Юные жители Печатников стали участниками необычного мастер-класса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

Юные жители Печатников стали участниками необычного мастер-класса 

Управа района Печатники города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Они научились делать фигурки из соленого теста. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.
«Весенние поделки из соленого теста необходимы для приобретения навыков, концентрации внимания развития абстрактного и логического мышления ребенка. Сегодня ребята делали комбинированную поделку из соленого теста и бумаги «Весеннее настроение». Надеемся, что поделки наших ребят ускорят приход долгожданной весны», — говорится в сообщении.
Мастер-класс проходил на безвозмездной основе. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Жители юго-востока столицы смогут принять бесплатное участие в профилактике против туберкулеза В Печатниках прошла литературная встреча «Романтика белых ночей» В библиотеке района Печатники появились книги для детской читательской аудитории
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза221
О чем говорили Путин и Трамп58
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
В МИД РФ приглашены все иностранные послы54
Трамп все-таки поздравил Путина174
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение