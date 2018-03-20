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История в картинке. Чем Меркель и Путин угощают друг друга
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История в картинке. Чем Меркель и Путин угощают друг друга 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Карикатурист Sobesednik.ru — о том, как Ангела Меркель и Владимир Путин присылают друг другу вкусности.
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что иногда обменивается с российским президентом Владимиром Путиным деликатесами. Присылает ему время от времени несколько бутылок его любимого радебергского пива.
Путин же взамен иногда присылает ей вкусную копченую рыбу. Вопрос, не нарушают ли политики таким образом санкционный режим и продэмбарго, остался открытым.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018.
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