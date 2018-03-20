Эксперт: Югре в значительной степени удалось купировать проблему протестных настроений

"Сравнивая результаты нынешних выборов в Югре с итогами предыдущей думской кампании, можно смело утверждать, что внутриполитическому блоку местной администрации в значительной степени удалось купировать проблему протестных настроений. Судить об этом можно, во-первых, глядя на явку и высокий процент Путина, а во-вторых, исходя из того факта, что Жириновский получил в Югре один из самых низких результатов в УрФО", — цитируют эксперта в департаменте общественных и внешних связей региона.

В регионе самая высокая явка с учетом досрочного голосования наблюдалась в Нефтеюганском , Белоярском, Нижневартовском и Ханты-Мансйском районах. По словам председателя окружного избиркома Дениса Корнеева, «явка била все рекорды, приходилось даже задействовать дополнительные резервы в участковых комиссиях для того, чтобы ускорить выдачу бюллетеней и избежать очередей в помещениях для голосования».