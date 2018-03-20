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В Нижегородской области завершит работу последняя в стране крупная мартеновская печь
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В Нижегородской области завершит работу последняя в стране крупная мартеновская печь 

Министерство промышленности и торговли РФ 3 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
23 марта на крупнейшем в России и Европе предприятии по выпуску железнодорожных колес и труб большого диаметра — Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Нижегородская область) закончит работу последняя в стране крупная мартеновская печь. Разработанная французом Пьером Мартеном в 1864 году технология на сегодняшний день устарела. Предприятие полностью перейдет на использование стали, выпущенной современным высокотехнологичным способом.
В торжественной церемонии закрытия мартена, которая состоится 23 марта 2018 г. в 11 часов (АО «ВМЗ», ул. Братьев Баташевых, 45, г. Выкса, Нижегородская обл., Россия, 607060), примут участие правнучка инженера и металлурга Пьера Мартена мадам Катрин Колганофф, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, председатель совета директоров АО «ОМК» Анатолий Седых, руководители завода и ветераны мартеновского производства.
Для аккредитации необходимо 20 марта 2018 г. до конца дня направить на sa@eleven-pr.com заявку, указав ФИО, паспортные данные, дату и место рождения журналиста, перечень оборудования и контакты для обратной связи. Все организационные расходы по поездке (транспорт, проживание, питание и пр.) берет на себя ОМК.
Справочно:
Выксунский металлургический завод — градообразующее предприятие и один из старейших промышленных предприятий России, крупнейший отечественный производитель стальных труб и железнодорожных колес. (Символично, что первая в России печь в 1870 году была запущена тоже на нижегородской земле, на Сормовском заводе).
Объединенная металлургическая компания — один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК — комплексный поставщик продукции для добычи и транспортировки газа и нефти. Выксунский металлургический завод входит в состав ОМК с 1999 г.
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