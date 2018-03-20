Ещё
Самолеты компании «РусЛайн» из Ижевска будут приземляться во Внуково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

Самолеты компании «РусЛайн» из Ижевска будут приземляться во Внуково 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Самолеты компании «РусЛайн», отправляющиеся из Ижевска в Москву будут прилетать в аэропорт Внуково. Ранее самолеты авиакомпании приземлялись в Домодедово, сообщает пресс-служба «РусЛайн».
Изменения начнут действовать с 21 марта.
На сегодняшний день кроме Ижевска компания летает в города: Белгород, Воркуту, Воронеж, Иваново, Киров, Курск, Липецк, Пензу, Тамбов, Ульяновск, Элисту и немецкий Лейпциг.
ИА «Сусанин»: последние новости
Снег, Facebook и спасённые аисты: что произошло в Удмуртии, стране и мире минувшей ночью Сбивший девушку автобус в Ижевске, приемная мать для детеныша леопарда и самые богатые города мира: что произошло минувшей ночью Напротив соборной мечети в Ижевске установят светофор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза226
О чем говорили Путин и Трамп60
В МИД РФ приглашены все иностранные послы63
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»94
Врачи ввели пациентке формалин вместо физраствора48
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение