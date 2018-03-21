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Суд обязал мэрию Саратова расселить жителей аварийных домов
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Суд обязал мэрию Саратова расселить жителей аварийных домов 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в части расселения собственников жилых помещений. Согласно заключению межведомственной комиссии, многоквартирные дома по адресам — 2-я Степная, Газонная и 3-й Студеный проезд — признаны аварийными и подлежащими сносу. В ходе проверки выяснилось, что мэрия проигнорировала экспертное заключение и не провела никаких мероприятий по формированию земельных участков под указанными домами. Жильцов аварийных домов также никто не расселил.
Исковые заявления были направлены в суд, где требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Теперь мэрия города обязана расселить жителей аварийных домов.
Ранее сообщалось, что саратовским застройщикам предложат землю без торгов под дома для переселенцев.
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