Суд обязал мэрию Саратова расселить жителей аварийных домов

Ранее прокуратура Ленинского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в части расселения собственников жилых помещений. Согласно заключению межведомственной комиссии, многоквартирные дома по адресам — 2-я Степная, Газонная и 3-й Студеный проезд — признаны аварийными и подлежащими сносу. В ходе проверки выяснилось, что мэрия проигнорировала экспертное заключение и не провела никаких мероприятий по формированию земельных участков под указанными домами. Жильцов аварийных домов также никто не расселил.

Исковые заявления были направлены в суд, где требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Теперь мэрия города обязана расселить жителей аварийных домов.

Ранее сообщалось, что саратовским застройщикам предложат землю без торгов под дома для переселенцев.