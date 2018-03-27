Налоговая служба напоминает о необходимости декларирования доходов до 03 мая

Уважаемые жители столицы!

С 1 января по 3 мая 2018 года во всех столичных налоговых инспекциях проходит Декларационная кампания.

Москвичи, которые в 2017 году получили доходы от продажи имущества и имущественных прав, доходы в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, доходы по договорам найма (аренды), доходы от физических лиц по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, а также доходы в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и организаторами азартных игр, обязаны в срок не позднее 3 мая 2018 года представить налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог не позднее 16 июля 2018 года.

В помощь налогоплательщикам, желающим получить практические рекомендации по заполнению налоговой декларации по НДФЛ или консультации по другим вопросам налогообложения, 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года проводятся ставшие уже традиционными Дни открытых дверей.

В эти дни сотрудники столичных инспекций подробно расскажут налогоплательщикам о том, кому необходимо представлять декларацию и в какие сроки, как можно получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России , ответят на интересующие вопросы, разрешат спорные ситуации, а также окажут помощь при заполнении налоговой декларации в электронном виде, помогут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика».

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Внимание! Если вы сдаете свою квартиру внаем физическим лицам, с полученных доходов надо заплатить налог. Не позднее 3 мая 2018 года в налоговую инспекцию по месту жительства вы обязаны представить налоговую декларацию. Заплатить налог необходимо не позднее 16 июля 2018 года.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru и в налоговых инспекциях столицы.