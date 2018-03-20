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Возле одного из домов на Дмитровском шоссе восстановили освещение
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Возле одного из домов на Дмитровском шоссе восстановили освещение 

Управа района Дмитровский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
У дома 141, корп. 1 на Дмитровском шоссе вновь заработали фонари. Проблему решили по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Работы были завершены через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью и. о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова был размещен на портале в установленный срок.
«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп в светильниках. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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