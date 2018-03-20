Возле одного из домов на Дмитровском шоссе восстановили освещение

У дома 141, корп. 1 на Дмитровском шоссе вновь заработали фонари. Проблему решили по просьбе жителя Дмитровского района, сообщившего о ней на портал «Наш город».

Работы были завершены через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью и. о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова был размещен на портале в установленный срок.

«По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп в светильниках. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы », — отмечается в сообщении.

Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)