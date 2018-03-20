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ФАС признала порт Приморск виновным в нарушении антимонопольного законодательства
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ФАС признала порт Приморск виновным в нарушении антимонопольного законодательства 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ленинградское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало Приморский торговый порт (ПТП) виновным в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ведомство.
Как отмечает ФАС, порт издал антиконкурентный документ «Руководство по обработке судов на морском терминале, эксплуатируемом ПТП».
"Антимонопольный орган согласился с позицией заявителя — АО «Роснефтефлот», что положения этого документа направлены на ограничение конкуренции между хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность в акватории порта Приморск. «Руководство…» навязывает контрагентам условия об обязательном потреблении швартовных услуг, а также предъявляет жесткие требования к оборудованию, численности и к членам экипажей буксиров. Для компаний, ведущих свою деятельность в порту, неисполнение требований Руководства чревато срывом контрактных обязательств, поскольку они могут быть не допущены к погрузочно-разгрузочным работам в акватории порта", — пояснили в ФАС.
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