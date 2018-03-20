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Посетители библиотеки на 1-й Хуторской примут участие в поэтическом марафоне
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Посетители библиотеки на 1-й Хуторской примут участие в поэтическом марафоне 

Управа Бутырского района города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В библиотеке № 40, расположенной на 1-й Хуторской улице, состоится поэтический марафон, приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Всех желающих ждут 21 марта.
— Мероприятие рассчитано на участников всех возрастов. Гости будут нон-стоп читать стихи как собственного сочинения, так и классиков русской и зарубежной литературы. Помимо этого, посетители узнают интересные факты о поэзии, — сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина.
Начало в 12.00. Напомним, библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская улица, д. 2, корп. 2. Вход свободный. (ак)
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