Посетители библиотеки на 1-й Хуторской примут участие в поэтическом марафоне 

В библиотеке № 40, расположенной на 1-й Хуторской улице, состоится поэтический марафон, приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Всех желающих ждут 21 марта.
— Мероприятие рассчитано на участников всех возрастов. Гости будут нон-стоп читать стихи как собственного сочинения, так и классиков русской и зарубежной литературы. Помимо этого, посетители узнают интересные факты о поэзии, — сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина.
Начало в 12.00. Напомним, библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская улица, д. 2, корп. 2. Вход свободный. (ак)