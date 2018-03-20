«Выборы 18 марта кардинально отличались от ранее проходивших кампаний»

«Президентские выборы в любой стране, имеющей пост президента, являются одним из важнейших внутриполитических событий. Одновременно, эти выборы всегда имеют и внешнеполитический аспект. Выборы президента — это всегда накал политических страстей, это плохо контролируемые эмоции. А главное, это всегда угроза раскола общества на сторонников и противников избранного президента.

Достаточно вспомнить последние выборы в США в 2016 году. Политические страсти, вызванные победой Дональда Трампа , вот уже более года лихорадят внутриполитическую жизнь в этой стране. Выборы президента России не являются в этом отношении исключением. Стандартно присутствуют взаимные обвинения в нарушениях, высказываются подозрения в обмане кого-либо из кандидатов. Очень часто, в нарушениях организаторов обвиняют проигравшие кандидаты. Хотя, по логике, побеждающей стороне подтасовки нужны меньше всего. Проигрывающим и, тем более, не имеющим шансов на победу, приходится выдумывать врагов, помешавших им выиграть. Своеобразное снятие напряжения и повышение собственной самооценки.

В сложившихся парламентских системах принято проигравшей стороне признать свое поражение публично и поздравить победителя. В нашей стране такого ритуала до сих пор нет. Наоборот, сразу после оглашения результатов, проигравшая сторона сразу заявляет о наличии грубейших нарушений в процедуре подсчета голосов. Все это достаточно привычно.

Однако прошедшие выборы 18 марта кардинально отличались от ранее проходивших выборных кампаний. Я отношусь к той части не аффилированных российских и зарубежных наблюдателей, которые отмечают небывалую открытость и честность прошедших выборов. Такого количества иностранных наблюдателей, допущенных на избирательные участки, не было ни в одной даже самой демократической стране. Попробуйте представить российских наблюдателей на выборах в США или Великобритании . Привлечение в этом году в качестве наблюдателей членов общественных палат, входящих в их состав неполитических организаций, позволило избежать нездоровой политизированности на избирательных участках. Открытость и честность прошедших выборов не оспаривают даже наши зарубежные „партнеры“, традиционно готовые обвинить Россию в недемократичности выборного процесса. И явка на выборы и результаты не оставляют ни малейшей возможности усомниться в итогах голосования. Путин , будучи самовыдвиженцем, при такой поддержке избирателей, получил ту степень политической независимости от элит и обстоятельств, которые должны помочь ему реализовать задачи последнего срока президентства.

Я бы сформулировал главную задачу, которую Путин поставил на последний срок, следующим образом: создать условия, которые при любом преемнике, при любом внешнем давлении не могли даже поставить под сомнение вопрос существования России как независимого государства в существующих границах. Смысл его президентства, как он его понимает, в служении России. Его мечта — войти в историю спасителем России, встать в один ряд с Мининым и Пожарским, с Петром Первым и Екатериной Великой, Михаилом Кутузовым Георгием Жуковым . Дай Бог ему преуспеть в этом.

Мне кажется, что народ, избиратели это почувствовали. Тот поток нижегородцев в день голосования к избирательным участкам, наверное, и есть то самое знаменательное событие этой кампании. Все, кто в этот день пришли на выборы, в один голос отмечают именно этот факт — поток избирателей и очереди к избирательным урнам. Это было не только в городе, но и в районах области, в деревнях. Я специально ездил голосовать в деревню по месту прописки и видел людской поток из избирателей. Люди шли как на праздник, хотя на избирательном участке ничем не торговали и ничего не предлагали. Это, пожалуй, самое главное в прошедшей кампании — высочайшая степень доверия Владимиру Путину. Не показная, не демонстративная. А спокойная и уверенная. На фоне зарубежных игрищ в химические атаки эта масса людей, идущих выбрать своего президента не просто впечатляла, а внушала уверенность — эти люди не подведут, если они поверили. Может быть, почти так же шли наши деды в июне 1941. Только голосовали они своими жизнями.

Что касается референдумных голосований по общественным пространствам, то вопреки нашим оппонентам вынужден отметить, что они на явку не повлияли никоим образом. Наоборот, без явки на выборы, эти референдумы были бы провалены. К сожалению, уровень информированности населения о том, где и о чем будут голосовать, была абсолютно недостаточной. Уровень участия в голосовании много выше уровня участия в референдумах. Здесь еще есть над чем работать. Практику референдумов необходимо не только продолжить, но и научиться их проводить.

А выборы и их итоги меня порадовали. Судя по моим друзьям и знакомым, не только меня».

Фото Вячеслава Сенникова с apn-nn.com.