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На улицах Москвы появятся фонари с дистанционным управлением
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На улицах Москвы появятся фонари с дистанционным управлением 

Мои Черемушки 4 часа назад
Фото: Мои Черемушки
До конца 2018 года почти 50 000 городских фонарей сделают дистанционно управляемыми. Новшество позволит регулировать освещенность городских улиц в зависимости не только от восхода и захода солнца (как сейчас), но и от конкретных погодных условий.
«К примеру, если день выдался ясный и солнечный, то диспетчеры смогут выключать фонари раньше, а если над столицей долгое время будут висеть тучи, то специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или в целом квартале», — рассказали в столичной объединенной энергетической компании.
Для реализации идеи в городские опоры освещения встроят специальные контролеры — небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе 3 км. Далее со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до единого центра управления сетями.
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