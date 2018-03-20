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Вокруг башни на Водников — Кутякова уложат деревянные тротуары
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Вокруг башни на Водников — Кутякова уложат деревянные тротуары 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
Территорию вокруг башни на пересечении улиц Водников и Кутякова в Самаре планируют благоустроить. Департамент градостроительства готов выделить на эти цели из городского бюджета 2 850 766 рублей. На все работы отвели 6 недель, крайний срок — до 30 мая.
— Рабочим необходимо обустроить сквер вокруг здания, — говорится в документах закупки.
На первом этапе подрядчики уберут девять деревьев и заделают оставшиеся ямы. Им на смену высадят 22 новых саженца и 50 квадратных метров газона. Частично площадку замостят брусчаткой и деревянным тротуаром. Настил покрасят и сделают огнеустойчивым.
Также для удобства горожан здесь установят 8 скамеек и 2 биотуалета. Освещать сквер будут 5 фонарей.
Вместе с тем пока дальнейшая судьба крепости находится в подвешенном состоянии. Не до конца ясно, как город планирует использовать башню: круглогодично или сезонно, и если сезонно, то кто будет ее охранять.
Изначально планировалось, что у исторического здания будет статус объекта благоустройства на территории сквера на Водников — Кутякова. Однако потом концепция изменилась: появилась идея о круглогодичной работе башни. Тогда встал вопрос о подключении здания к электричеству, теплу, канализации и водоснабжению.
Предполагается, что внутри башни могут размещаться до 20 человек. В помещениях можно организовать сувенирную торговлю, а во дворе — мастер-классы.
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