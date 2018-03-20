Вокруг башни на Водников — Кутякова уложат деревянные тротуары

Территорию вокруг башни на пересечении улиц Водников и Кутякова в Самаре планируют благоустроить. Департамент градостроительства готов выделить на эти цели из городского бюджета 2 850 766 рублей. На все работы отвели 6 недель, крайний срок — до 30 мая.

— Рабочим необходимо обустроить сквер вокруг здания, — говорится в документах закупки.

На первом этапе подрядчики уберут девять деревьев и заделают оставшиеся ямы. Им на смену высадят 22 новых саженца и 50 квадратных метров газона. Частично площадку замостят брусчаткой и деревянным тротуаром. Настил покрасят и сделают огнеустойчивым.

Также для удобства горожан здесь установят 8 скамеек и 2 биотуалета. Освещать сквер будут 5 фонарей.

Вместе с тем пока дальнейшая судьба крепости находится в подвешенном состоянии. Не до конца ясно, как город планирует использовать башню: круглогодично или сезонно, и если сезонно, то кто будет ее охранять.

Изначально планировалось, что у исторического здания будет статус объекта благоустройства на территории сквера на Водников — Кутякова. Однако потом концепция изменилась: появилась идея о круглогодичной работе башни. Тогда встал вопрос о подключении здания к электричеству, теплу, канализации и водоснабжению.

Предполагается, что внутри башни могут размещаться до 20 человек. В помещениях можно организовать сувенирную торговлю, а во дворе — мастер-классы.