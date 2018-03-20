Ноу-хау из Казахстана: «мигалки» для пеших полицейских

Первыми девайсы получили полицейские в Павлодарской области, которые несут службу по обеспечению охраны общественного порядка на улицах, в общественных местах и осуществляющие безопасность на дорогах, сообщает местное издание Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Устройство заряжается как мобильный телефон. Предполагается, что оно позволит «усилить факт присутствия полицейских при патрулировании» и «будет способствовать обеспечению безопасности самих сотрудников на трассах и дорогах области».

Пока полицейские получили 200 девайсов. Мигает устройство или нет — не уточняется.