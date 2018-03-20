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Ноу-хау из Казахстана: «мигалки» для пеших полицейских
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Ноу-хау из Казахстана: «мигалки» для пеших полицейских 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Первыми девайсы получили полицейские в Павлодарской области, которые несут службу по обеспечению охраны общественного порядка на улицах, в общественных местах и осуществляющие безопасность на дорогах, сообщает местное издание Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Устройство заряжается как мобильный телефон. Предполагается, что оно позволит «усилить факт присутствия полицейских при патрулировании» и «будет способствовать обеспечению безопасности самих сотрудников на трассах и дорогах области».
Пока полицейские получили 200 девайсов. Мигает устройство или нет — не уточняется.
Между тем жители Казахстана скептически отнеслись к инновации. В комментариях к новости интернет-пользователи предложили поместить мигалку на головной убор стражей правопорядка, другие решили называть полицейских со светящимися модулями «светлячками». Третьи напомнили, что у сотрудников полиции уже имеются светящиеся жезлы.
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