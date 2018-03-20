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Вилкул обвинил Супрун в смертельных экспериментах над людьми
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Вилкул обвинил Супрун в смертельных экспериментах над людьми 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Как сообщил журналистам NewsOne депутат «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, на нынешней пленарной неделе запланировано рассмотрение 102 законопроектов, но среди них нет ни одного экономического или социального, который действительно волнует людей.
«Рада так и не собирается решать вопрос с назначением министра здравоохранения. Нынешняя исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уже окончательно доконала людей, и ее срочно нужно увольнять», — заявил депутат.
По мнению Вилкула, Супрун проводит социальные эксперименты над населением страны, цена которых — это смерти людей и детей.
Прогнозы численности населения Украины, которые опубликованы на сайте countrymeters. info, утверждают, что население страны уменьшится в 2018 году на 154 тыс. человек и будет составлять чуть больше 42 млн Естественный прирост населения будет отрицательным. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 68,6 лет, что ниже средней продолжительности жизни в мире — 71 год (по данным отдела народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).
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