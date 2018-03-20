Вилкул обвинил Супрун в смертельных экспериментах над людьми

Как сообщил журналистам NewsOne депутат «Оппозиционного блока» Александр Вилкул , на нынешней пленарной неделе запланировано рассмотрение 102 законопроектов, но среди них нет ни одного экономического или социального, который действительно волнует людей.

«Рада так и не собирается решать вопрос с назначением министра здравоохранения. Нынешняя исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уже окончательно доконала людей, и ее срочно нужно увольнять», — заявил депутат.

По мнению Вилкула, Супрун проводит социальные эксперименты над населением страны, цена которых — это смерти людей и детей.