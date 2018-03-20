35 соглашений о межбюджетных трансфертах зарегистрировано Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области

Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области зарегистрированы 35 соглашений между правительством Нижегородской области и федеральными министерствами и ведомствами на общую сумму 5,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления.

Соглашения вступают в силу с момента внесения сведений в реестр Федерального казначейства и действуют до полного выполнения сторонами обязательств. В отличие от подобных соглашений прошлых лет, их подавляющее большинство заключено сразу на 3 года (до 2020 года) и предусматривает финансирование мероприятий обеими сторонами по каждому году в отдельности.