ФССП предложила наделить Банк России полномочиями по контролю за коллекторами

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — заместитель главного судебного пристава РФ Игорь Савенко предложил наделить Центробанк РФ контрольно-надзорными полномочиями в отношении организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. С соответствующей инициативой он выступил в ходе круглого стола на тему «О совершенствовании законодательства в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

«Мы предлагаем наделить полномочиями Банк России или запретить взыскивать задолженность кредиторам, или взыскивать просроченную задолженность только лицам (в том числе микрофинансовым и кредитным организациям), включенным в государственный реестр, ведение которого возложено на ФССП России», — заявил И. Савенко.

Ранее сообщалось, что ФССП России получила более 6,2 тыс. жалоб на действия микрофинансовых организаций при возврате просроченных долгов в 2017 г.