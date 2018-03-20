Правда о Путине

Ее авторы — турецкие журналисты Дженк Башламыш (Cenk Başlamış) и Окай Депрем (Okay Deprem) — предлагают вниманию читателей интересную историю жизненного пути российского лидера, который 18 марта 2018 года одержал победу на президентских выборах в России и продлил свое пребывание у власти до 2024 года. На 376 страницах этой биографии подробно рассказывается о детстве российского президента, о том, как он впервые постучал в двери КГБ, о его студенческих годах, работе в разведке, службе в Восточной Германии, приходе в мэрию Санкт-Петербурга , переводе в Москву и восхождении на вершину власти. В книге также повествуется о том, как Путин, занявший кресло президента 31 декабря 1999 года, отвел Россию от края пропасти, положил конец политическому, экономическому хаосу в стране и снова превратил Россию в ведущего игрока на международной арене.

На задней обложке книги приводятся отзывы. В частности, журналист Мурат Еткин (Murat Yetkin) подчеркивает: «Опытные журналисты Дженк Башламыш и Окай Депрем, которые многие годы работали в Москве, в уникальных деталях рассказывают историю правления Путина, от ленинградских улиц до директора КГБ и главы Кремля. Всем, кто желает понять, что происходит в соседней с нами России, с которой Турция на протяжении последних пяти веков всегда должна была быть настороже, непременно стоит прочитать эту книгу».

«Эта книга, ценность которой становится еще выше в период, когда обсуждаются поиски союза с путинской Россией, предлагает уникальный опыт турецким читателям», — отмечает журналист Кадри Гюрсель (Kadri Gürsel).