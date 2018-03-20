В Шенкурском проезде прошел спортивный праздник «Веселые старты»

В школьном отделении № 2 школы № 953, расположенном в Шенкурском проезде, 4А, для учеников младших классов с ограниченными возможностями здоровья на минувшей неделе состоялся спортивный праздник «Веселые старты». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, инициатором проведения мероприятия выступил спортивно-досуговый центр «Кентавр».

-Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье, — рассказали в администрации школы.

По итогам соревнований все команды были награждены медалями, получили подарки и заряд бодрости. (ип)