Ещё
В Шенкурском проезде прошел спортивный праздник «Веселые старты»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

В Шенкурском проезде прошел спортивный праздник «Веселые старты» 

Управа района Бибирево 4 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В школьном отделении № 2 школы № 953, расположенном в Шенкурском проезде, 4А, для учеников младших классов с ограниченными возможностями здоровья на минувшей неделе состоялся спортивный праздник «Веселые старты». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, инициатором проведения мероприятия выступил спортивно-досуговый центр «Кентавр».
-Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале царили смех, шум и веселье, — рассказали в администрации школы.
По итогам соревнований все команды были награждены медалями, получили подарки и заряд бодрости. (ип)
Управа района Бибирево: последние новости
Мастер-класс по самообороне прошел в школе «Глория» В Бибиреве началась подготовка к месячнику по благоустройству Более 35 неплательщикам за ЖКУ из Бибирева ограничили водоотведение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза221
О чем говорили Путин и Трамп59
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
В МИД РФ приглашены все иностранные послы55
Трамп все-таки поздравил Путина175
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение