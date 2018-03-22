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В Каталонии попытаются утвердить нового главу женералитета
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В Каталонии попытаются утвердить нового главу женералитета 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 22 мар — РИА Новости. Парламент Каталонии в четверг соберется на заседание, на котором попытается утвердить главой правительства автономного сообщества представителя коалиции «Вместе за Каталонию» Жорди Туруля.
Спешка с проведением заседания связана с тем, что в пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена объявит предварительную меру пресечения шести каталонским политикам, в отношении которых возбуждены уголовные дела в связи с так называемым референдумом о независимости и провозглашением независимости каталонским парламентом в октябре прошлого года. Среди них — бывший официальный представитель правительства Карлеса Пучдемона, депутат от коалиции «Вместе за Каталонию» Жорди Туруль. Партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, опасаются, что судья может объявить об их заключении под стражу.
"Я созываю дебаты по утверждению депутата Жорди Туруля главой женералитета", — объявил спикер каталонского парламента Роже Торрен вечером в среду в телевизионном заявлении.
Заседание назначено на 17.00 (19.00 мск). Торрен вечером в среду провел консультации по телефону с главами всех каталонских парламентских фракций.
Ранее в среду Торрен официально объявил, что бывший глава общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчес, который находится в мадридской тюрьме, отказывается от выдвижения своей кандидатуры на пост главы женералитета. Также отказался от выдвижения на этот пост Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Европе.
В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали «за», явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.
Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость.
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