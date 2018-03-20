СМИ: Санчес не сможет претендовать на пост главы женералитета Каталонии

МАДРИД , 20 мар — РИА Новости . Каталонский политик Жорди Санчес откажется от депутатского мандата в парламенте автономного сообщества, что означает, что его кандидатура не будет рассматриваться на пост главы женералитета, сообщает газета Vanguardia.

Во вторник Санчес, а также другой каталонский политик Жоаким Форн дают показания в Верховном суде, где рассматривается вопрос об их освобождении из мадридской тюрьмы до рассмотрения дела по существу.

Выступая в суде, адвокат Санчеса заявил, что тот откажется от депутатского мандата и вернется к преподавательской деятельности. В парламент Каталонии бывший глава общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Санчес был избран от коалиции «Вместе за Каталонию», которая выдвинула его кандидатуру на пост председателя женералитета.

Санчес находится в мадридской тюрьме с 16 октября прошлого года, его подозревают в преступлениях, связанных с делом о так называемом референдумом о независимости, — организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Ранее судья Верховного суда отказался освободить Санчеса, чтобы тот мог принять участие в заседании каталонского парламента по утверждению его кандидатуры. По закону кандидат должен присутствовать на заседании лично.

Во вторник прокуратура потребовала оставить в силе тюремное заключение в качестве предварительной меры пресечения в отношении Санчеса и согласилась с освобождением Форна, который ранее отказался от депутатского мандата, при условии выплаты залога в размере 100 тысяч евро.

Кроме того, во вторник бывший член кабинета Карлеса Пучдемона, экс-советник сельского хозяйства Меричель Серрет сообщила, что «Вместе за Каталонию» рассматривает возможность выдвижения на пост главы женералитета кандидатуры бывшего официального представителя правительства Жорди Туруля

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали «за», явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость, однако заседание по утверждению главы женералитета до сих пор не проведено.

Изначально партия «Вместе за Каталонию» выдвинула на этот пост Пучдемона, который в результате отказался от возможности занять эту должность, поскольку не может вернуться в Испанию, где выдан ордер на его арест. Затем на должность предложили бывшего главу общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса, который находится в тюрьме.