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СМИ: Санчес не сможет претендовать на пост главы женералитета Каталонии
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СМИ: Санчес не сможет претендовать на пост главы женералитета Каталонии 

РИА Новости 4 часа назад
МАДРИД, 20 мар — РИА Новости. Каталонский политик Жорди Санчес откажется от депутатского мандата в парламенте автономного сообщества, что означает, что его кандидатура не будет рассматриваться на пост главы женералитета, сообщает газета Vanguardia.
Во вторник Санчес, а также другой каталонский политик Жоаким Форн дают показания в Верховном суде, где рассматривается вопрос об их освобождении из мадридской тюрьмы до рассмотрения дела по существу.
Выступая в суде, адвокат Санчеса заявил, что тот откажется от депутатского мандата и вернется к преподавательской деятельности. В парламент Каталонии бывший глава общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Санчес был избран от коалиции «Вместе за Каталонию», которая выдвинула его кандидатуру на пост председателя женералитета.
Санчес находится в мадридской тюрьме с 16 октября прошлого года, его подозревают в преступлениях, связанных с делом о так называемом референдумом о независимости, — организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Ранее судья Верховного суда отказался освободить Санчеса, чтобы тот мог принять участие в заседании каталонского парламента по утверждению его кандидатуры. По закону кандидат должен присутствовать на заседании лично.
Во вторник прокуратура потребовала оставить в силе тюремное заключение в качестве предварительной меры пресечения в отношении Санчеса и согласилась с освобождением Форна, который ранее отказался от депутатского мандата, при условии выплаты залога в размере 100 тысяч евро.
Кроме того, во вторник бывший член кабинета Карлеса Пучдемона, экс-советник сельского хозяйства Меричель Серрет сообщила, что «Вместе за Каталонию» рассматривает возможность выдвижения на пост главы женералитета кандидатуры бывшего официального представителя правительства Жорди Туруля.
В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали «за», явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.
Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость, однако заседание по утверждению главы женералитета до сих пор не проведено.
Изначально партия «Вместе за Каталонию» выдвинула на этот пост Пучдемона, который в результате отказался от возможности занять эту должность, поскольку не может вернуться в Испанию, где выдан ордер на его арест. Затем на должность предложили бывшего главу общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчеса, который находится в тюрьме.
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